«Яндекс. Маркет» открыл сортировочный центр на 12 регионов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начал работу первый сортировочный центр «Яндекс. Маркета». Как сообщает пресс-служба компании, центр находится в Приокском районе на улице Геологов и работает на базе центра партнеров компании.

Заказы из нижегородского сортировочного центра будут доставляться в 12 регионов: Московскую, Владимирскую, Ленинградскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области и республику Татарстан.

Объем инвестиций в проект не называется.

По данным компании, в Нижнем Новгороде 80 % пользователей онлайн-магазинов делают покупки минимум раз в месяц, 25 % — минимум раз в неделю.

Партнеры «Яндекс. Маркета», который размещают свои товары на этой площадке, хранят их у себя на складе, там упаковывают, а затем привозят их в сортировочный центр, если захотят, после чего они отправляются в доставку. Чтобы отгружать заказы по этой модели, у продавца должна быть возможность собирать от 50 заказов в день и привозить их в сортировочный центр не реже пяти дней в неделю.

Ирина Андреева