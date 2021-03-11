В Рыбинске водитель сбил пешехода на проспекте Ленина

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в результате которого пострадал 26-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 10 марта около 19 часов на проспекте Ленина.

По предварительной информации, 47-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на 26-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован. В настоящее время, по факту ДТП проводится проверка.

Дарья Сабаева