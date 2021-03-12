Бюджет съезжает на автобусах

В текущем году может возобновиться остановленная в 2015 году краевая программа по возмещению части затрат региональным пассажирским перевозчикам на обновление подвижного состава. Пандемия принесла в минувшем году убытки отрасли до 40%, а это привело к тому, что автопарки не обновлялись и на линии сегодня курсируют автобусы, многие из которых уже должны быть списаны. Кроме того, бизнес столкнулся с трудностями по лизинговым и кредитным выплатам, а также выплате заработной платы сотрудникам. Эксперты отрасли констатируют, что средства в краевой казне на эти цели заложены, однако довести деньги до адресата мешает бумажная волокита.



Власти Краснодарского края рассматривают возможность компенсации региональным пассажирским перевозчикам части затрат на обновление подвижного состава. Накануне депутаты Законодательного собрания дали поручение краевому минтрансу совместно с минэкономики края определить возможные меры поддержки с финансовым обоснованием, для того чтобы включить их в краевую госпрограмму. Ведомства должны разработать план мероприятий по восстановлению транспортной отрасли, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Как отметил председатель комитета заксобрания по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель, в декабре прошлого года, по поручению главы кубанского парламента Юрия Бурлачко, соответствующие рекомендации уже были даны профильным министерствам, в том числе по внесению изменений в краевую госпрограмму по социально-экономическому и инновационному развитию. Однако некоторые из рекомендаций, по словам депутата, ответственными лицами выполнены не были.

Суть бюджетной поддержки представителей малого и среднего бизнеса, занятого в сфере пассажирских перевозок, заключается в том, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, серьезно пошатнул отрасль. В частности, в регионе наблюдается существенное снижение пассажиропотока на автобусных маршрутах, это становится причиной падения доходов перевозчиков, в результате чего предприниматели испытывают серьезные трудности при выплате зарплаты своим сотрудникам, а также при выплатах по кредитным и лизинговым договорам.

«Ранее уже существовала программа поддержки перевозчиков в этой части. Бюджетная поддержка бизнеса на обновление автопарка доходила до 75% компенсации затрат на выплату по кредитам и лизингу. Однако с 2015 года эта программа прекратила свое действие. Снижение доходов привело к тому, что в прошлом году подвижной состав частных перевозчиков не обновлялся. А это значит, не появилось новых автобусов, а те, что должны были списать, до сих пор находятся на линии. Отсюда снижение качества перевозок. Если бюджет окажет поддержку, хотя бы на 50% софинансируя затраты перевозчика на обновление автопарка, то бизнес будет брать кредиты на эти цели, не боясь стать неплатежеспособным»,— рассказал “Ъ-Кубань” президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

По словам господина Петрова, за прошлый год выручка частных перевозчиков снизилась на 10–40%, и эти потери до сих пор не вернулись. Если власти пойдут навстречу частному бизнесу в отрасли, то появится возможность пустить на линии низкопольные автобусы с кондиционерами и прочими атрибутами современного пассажирского транспорта. Сейчас же сложившаяся ситуация может привести к банкротству отдельных компаний и предпринимателей, работающих в сфере регулярных пассажирских перевозок.

Как рассказал “Ъ-Кубань”, председатель комитета по транспорту и пассажирским перевозкам Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Сергей Кумбарули, средства на поддержку региональных пассажирских перевозчиков в региональном бюджете заложены, однако «бумажная волокита» до сих пор не позволила довести деньги до адресата. В частности, по словам собеседника, на обновление подвижного состава в 2021 году планируется направить по 1 млн руб. на транспортное средство, в 2022 году — по 1,2 млн руб. и в 2023 году — по 1,3 млн руб. Помимо этого существует лизинговая программа по компенсации 50% затрат бизнеса по выплатам. «Интересно, что когда в течение трех месяцев наши автобусы простаивали, а по лизингу нужно было платить, нас поддерживали, однако забыли про тех, кому приходилось платить по кредитам, взятым на приобретение новых автобусов»,— уточнил господин Кумбарули.

По словам председателя Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэля Башмакова, ранее общественники выходили в Законодательное собрание с инициативой компенсации не только части затрат на покупку нового подвижного состава, но и возмещения межмуниципальным перевозчикам, как самым пострадавшим во время карантина, части затрат на приобретение топлива, а также возмещения части затрат на выплату заработной платы. «Сейчас обсуждаемые границы поддержки сузились, однако они уже будут распространяться не только на межмуниципальных перевозчиков, но и на тех, которые работают внутри муниципалитетов»,— резюмировал господин Башмаков.

Дмитрий Михеенко