В Нижегородской области запретили на Масленицу продавать блины с начинкой

Перед масленичными гуляньями правительство Нижегородской области ввело ряд ограничений, обусловленных распространением коронавируса. В частности, запрещено продавать блины с начинкой. Праздничные мероприятия разрешено проводить только на открытых площадках, а в конкурсах смогут участвовать одновременно не более 50 человек. Тематические зоны предписано устроить так, чтобы посетителям не приходилось трогать поверхности инсталляций .

Также власти запретили дегустацию продуктов питания, а напитки и блины можно будет продавать только в упаковке. Кроме запрета на начинку, к блинам предъявляются дополнительные требования: они должны быть приготовлены в стационарных условиях персоналом в масках и перчатках.

Как пояснил нижегородский губернатор Глеб Никитин, Масленицу необходимо провести «в объеме, допустимом в нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации» и максимально снизить возможные риски.

В Нижегородской области, по последним данным, выявлено более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло более 2,5 тыс. пациентов.

Роман Кряжев, Нижний Новгород