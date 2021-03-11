Экс-губернатор Коми Гапликов возглавил СП «Ростеха» и Crocus Group

Госкорпорация «Ростех» и Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых создали совместное предприятие (СП), сообщает «Интерфакс». Компания называется ООО «Техсити Девелопмент». Основной вид деятельности — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование и управление проектами строительства. ендиректором назначен Сергей Гапликов, который ранее возглавлял госкорпорацию «Олимпстрой» (2011–2014) и был губернатором Коми (2015–2020).

Компания была зарегистрирована на этой неделе в Москве по адресу «Ростеха». «Ростеху» в ней принадлежит 49%, Crocus Group — 51%. Г

«Предприятие создано для реализации совместных проектов в сфере девелопмента, где сочетание компетенции Crocus Group и "Ростеха" может обеспечить высокий синергетический эффект»,— заявили агентству в «Ростехе». Подробности будут озвучены позднее.