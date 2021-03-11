Липецкому облсуду снова ищут председателя

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила об открытии вакантной должности председателя Липецкого областного суда. Согласно сообщению ВККС, последний день приема документов — 2 апреля 2021 года. Отметим, что несколько месяцев назад на эту должность был рекомендован Геннадий Бурков, который сейчас возглавляет облсуд в статусе и.о. Однако, по данным издания Gorod48, господину Буркову в назначении на эту должность было отказано из-за того, что его кандидатура не прошла согласование на уровне Кремля.

Напомним, что помимо Геннадия Буркова на пост председателя Липецкого областного суда ранее претендовали председатель квалификационной коллегии судей Липецкой области Николай Захаров и судья облсуда Владимир Шальнев, однако рекомендацию в итоге они не получили, хотя предоставили хорошие характеристики. В ВККС подчеркивали оперативность Геннадия Буркова, высокое качество рассмотрения дел и отсутствие конфликта интересов.

Пост председателя суда, напомним, освободился после ухода в отставку экс-руководителя Ивана Маркова, проработавшего на этой должности более 28 лет.

Валерия Розбот