Пятилетняя программа развития газоснабжения в Адыгее привлечет 3 млрд инвестиций

Выполнение индивидуальной программы развития Республики Адыгея обсудили в ходе совещания с участием членов Совета федерации. В числе приоритетных направлений на ближайшие годы было названо развитие топливно-энергетической сферы региона, сообщает пресс-служба администрации республики.

Была утверждена программа развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея на период 2021-2025 годов, инвестиции в которую составят свыше 3 млрд рублей. В ее рамках планируется организация газоснабжения промзоны в Тахтамукайском районе, реконструкция газораспределительных станций и строительство ГРС «Новый сад» с сопутствующей инфраструктурой. Кроме того, планируется реконструкция девяти центров электроснабжения, мероприятия по разработке проектно-сметной документации для которых включены в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань».

В своем выступлении на совещании глава администрации региона Мурат Кумпилов подчеркнул, что стратегия развития Адыгеи направлена на привлечение инвестиций, организацию внутреннего туризма, развитие промышленности и сельского хозяйства.

Среди крупных инвестпроектов, запланированных на 2021 год – завершение реконструкции автодороги «Даховская – плато Лагонаки», газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском, реконструкция инфраструктуры спортшколы по вольной борьбе, капитальный ремонт здания театра в Майкопе. Некоторые масштабные проекты требуют поддержки федерального центра. В частности, на строительство новой ливневой канализации по улице Хакурате в Майкопе потребуются вложения в размере 400 млн руб.

Ольга Логинова