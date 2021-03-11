На федеральной автотрассе М-4 «Дон» в районе Новороссийска закрыто движение грузовиков

Из-за ухудшения погоды в Краснодарском крае в режим повышенной готовности переведены силы и средства спасателей, сообщает краевое ГУ МЧС. На федеральной автотрассе М-4 «Дон» ограничено движение автомобилей с высокой парусностью, при этом движение легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

На территории Новороссийского пожарно-спасательного отряда приведены в готовность мобильные пункты обогрева, которые могут понадобиться водителям грузовиков, уточнили в МЧС. В Новороссийске и его пригородах действует штормовое предупреждение по усилению ветра. Вечером 11 марта и утром 12 марта ветер будет достигать 35 метров в секунду, при этом температура упадет до – 8 градусов.

Анна Перова, Краснодар