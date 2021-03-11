Бизнес-конфликты повышают градус

Уровень деловой конфликтности в России достиг максимальных значений. Впервые объем судебных претензий компаний друг к другу превысил 1 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные нового индекса конфликтности деловой среды. Это ежеквартальный мониторинг, который проводят Московская школа управления «Сколково» и инвесткомпания А1. Эксперты исследуют несколько параметров, таких как количество и объем корпоративных исков, а также частотность упоминаний о спорах компаний в отечественных СМИ. Конфликтность в бизнес-среде падала на протяжении практически всего прошлого года, но под конец 2020-го резко стала расти.

Слом тенденций произошел, как только власти стали снимать карантинные ограничения, отметил партнер, управляющий директор компании А1 Кирилл Бабаев: «Большая часть конфликтов связана с невыполнением каких-то конкретных обязательств — это могут быть кредитные, по отношению к миноритарным акционерам. То есть на самом деле мы здесь видим именно проблемы финансового характера, которые в различных секторах экономики очень существенны и очевидны.

Дело в том, что сразу в нескольких отраслях в 2020 году произошел довольно сильный провал в результате пандемийных ограничений и снижения активности на рынке. Естественно, что появляется очень много активов, которые выходят на рынок, их кто-то пытается купить, поглотить. Эти сделки по слиянию иногда приводят к конфликтам между конкурентами, акционерами одной компании, деловыми партнерами. Это все и выплескивается в виде повышения показателей индекса А1.

Для меня сенсационной новостью было то, что в этом квартале впервые объем исков по России составил более триллиона рублей.

Такой суммы мы еще раньше не видели. Это свидетельствует о том, что довольно много различных корпоративных споров набирают оборот в результате, может быть, какого-то передела в 2020 году».

В индексе деловой конфликтности не учитываются уголовные дела, связанные с бизнесом. Но именно в этой категории юристы отмечают самые агрессивные процессы. В практику вернулись дела о рейдерских захватах, подчеркнул управляющий партнер юридического бюро United Partners Андрей Андреев: «Например, есть кредит, который не обслуживается по тем или иным причинам, соответственно, очень часто возбуждается дело об экономическом мошенничестве в тот момент, когда непосредственно кредитор не может обслуживать займ. Я имею в виду, что были залоги, которые, так или иначе, отходят за небольшие суммы банкам и организациям, пытающимся выжить конечного бенефициара из бизнеса. И мы каждый день сталкиваемся с активизацией рейдеров, защитой от нападения разного рода активов. В большинстве случаев страдают такие отрасли, как строительство, ресторанный сектор, печально обстоят дела с коммерческой недвижимостью».

Лидерами по уровню конфликтности деловой среды по итогам прошлого года стали Москва, Санкт-Петербург, Крым, Севастополь, а также Амурская, Сахалинская и Ярославская области. Причины конфликта не только экономические, у бизнесменов просто сдают нервы, считает управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев: «Люди делят бизнес: кто-то хочет выйти из него и забрать деньги, кто-то под воздействием стресса, накопленного во время коронавируса, начинает предпринимать действия, с которыми не согласны другие участники или акционеры.

Как следствие, возрастает количество конфликтов, вилка очень велика — от миллиона до 8 млрд.

Я считаю, что это исключительно влияние пандемии, причем оно двухфакторное. Первый фактор — это деньги и то, что люди осознали их конечность, а второй — это очень сильное эмоциональное напряжение, повышенная тревожность, поскольку непонятно, чего ждать дальше. Люди перестали загадывать наперед, потому что все точно не будет так, как планировалось. И одно, накладываясь на другое, порождает семейные, корпоративные конфликты и банкротства. В теории мне очень нравится идея медиации и досудебного урегулирования, другое дело, что, наверное, менталитет российского человека таков, что ему нужно дожать, выиграть, победить и отметить эту историю при идеальном раскладе».

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Светлана Белова