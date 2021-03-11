Нижегородский центр культуры «Рекорд» откроется после ремонта в июле

На ремонт нижегородского центра культуры «Рекорд» в общей сложности направят 105 млн руб. В общей сумме расходов на первый этап — ремонт ротонды — в 2019 году было выделено 36,2 млн руб., на второй этап — реставрацию — еще 35,5 млн руб. из федерального бюджета, и 33,4 млн руб. из областного на закупку оборудования. Средства пойдут на ремонт кинозала, строительство кафе, выделение пространства под коворкинг и лекторий, а также организацию 500 кв. м выставочных площадей.

Генеральный директор компании-подрядчика ЗАО «СМУ-77» Владимир Молоканов сегодня сообщил, что при подготовке к проведению работ решили не восстанавливать часть утраченных в советские годы элементов интерьера, оставив эту возможность «следующим поколениям».

Открытие «Рекорда» намечено на середину июля 2021 года.

По мнению заместителя губернатора и министра культуры Олега Берковича, затраты на ремонт центра не окупятся никогда. Доходы «Рекорда» после открытия смогут лишь частично покрыть расходы на его текущую деятельность. В рамках текущей деятельности работа «Рекорда» будет частично финансироваться за счет средств областного бюджета. «Хотелось бы, чтобы при финансировании этой площадки мы вышли на цифру 50% на 50% с постепенным снижением доли бюджетного финансирования»,— сообщил глава министерства.

Андрей Репин