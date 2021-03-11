Компания из Ижевска задолжала работникам более 200 тысяч рублей зарплаты

ООО «Акант-Про» из Ижевска более 1,5 лет не выплачивало зарплату девяти бывшим работникам компании. Общая сумма задолженности составляла 208 тыс. руб. Средства выплатили после вмешательства прокуратуры.

«В сентябре 2020 года руководитель организации осужден по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. В целях защиты нарушенных прав граждан на оплату труда районная прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании невыплаченной заработной платы, которые были рассмотрены и удовлетворены»,— говорится в сообщении.