Парламентарии Кубани решили внести изменения в плату за отопление в октябре и апреле

На заседании рабочей группы комитета Заксобрания края по вопросам строительства и ЖКХ рассмотрено предложение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по корректировке механизма расчета платы за отопление на Кубани в октябре и апреле, сообщает пресс-служба кубанского парламента.

На сегодняшний день во всех муниципалитетах региона за исключением Сочи плата за отопление в эти месяцы осуществляется в полном объеме, однако фактически отопление приходит к жителям многоквартирных домов в конце октября и заканчивается в первых числах апреля. Депутаты считают, что платить за полные месяцы, не правильно.

«На сегодняшний день корректировка платы за отопление в зависимости от количества дней отопительного сезона действующим законодательством не предусмотрена. Депутаты Законодательного собрания края считают целесообразным внести в соответствующие документы изменения, которые позволили бы рассчитывать норматив с учетом неполных месяцев начала и окончания отопительного периода. В случае принятия изменений, они будут положительно восприняты потребителями», - рассказал спикер парламента Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко