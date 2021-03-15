Учреждение среднего рода

В роддоме № 9 запустили новый корпус, который еще пять лет назад должен был открыться как первый перинатальный центр городского подчинения. Смольный дважды продлевал контракт подрядчикам и лишь в 2019 году нашел для завершения проекта нового исполнителя. Несмотря на увеличение его стоимости и сроков, перинатальным центром роддом так и не стал. Для этого как минимум надо создать отделение второго этапа выхаживания и выполнить ряд других требований, что власти считают делом не близкого будущего.

Новый корпус на территории городского роддома № 9 открылся 14 декабря 2020 года. В него частично переехали отделения из старого здания, построенного в 1983 году. В пятиэтажном строении общей площадью 10,2 тыс. кв. м размещены приемное отделение, консультативно-диагностическое отделение на 200 посещений в смену, отделение экстракорпорального оплодотворения, родовое на 15 палат, пять операционных залов и стерилизационное отделение, а также отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных на 12 коек, аналогичное для женщин — на 10 коек.

Общий коечный фонд роддома не изменился: здесь 215 мест с возможностью увеличения до 250, где ежедневно могут принимать до 50 будущих мам, сообщили в Смольном. По словам Вячеслава Болотских, главного врача учреждения, с введением новых мощностей улучшатся перинатальные показатели родильного дома и комфортность пребывания в нем матерей и детей. Также здесь открыт единственный в Северо-Западном федеральном округе психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном, гордится господин Болотских.

Освободившиеся в старом здании помещения, по его словам, ждет капитальный ремонт. Там планируется организовать гинекологию, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПНН, или II этап выхаживания), а также послеродовое отделение совместного пребывания матери и ребенка повышенной комфортности.

Правда, сама администрация роддома надеется открыть II этап выхаживания до проведения капремонта. Такое предложение она сделала комитету по здравоохранению, чтобы учреждение в кратчайшие сроки смогло получить статус перинатального центра. Именно таким проект задумывался изначально.

Строительство

В 2013 году подведомственный комитету по строительству Петербурга Фонд капитального строительства и реконструкции (ФКСР) провел конкурс на возведение нового здания на территории СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» для организации перинатального центра на 270 коек. Корпус с бассейном, соединяющийся со старым надземными и подземными переходами, был спроектирован ООО «Ленгражданпроект», в 2012 году он получил одобрение Госэкспертизы. Здание было призвано стать первым перинатальным центром городского подчинения. До последнего времени в Петербурге не было собственных подобных мощностей. Перинатальные центры, работающие с различными патологиями беременности и имеющие оборудованные для выхаживания детей малой массы, базировались в федеральных учреждениях — Национальном медицинско-исследовательском центре (НМИЦ) им. Алмазова и Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ), и действуют, соответственно, не только для петербуржцев. В частности, в Педиатрическом университете BG рассказали, что в 2019–2020 годах около четверти родов здесь приходилось на женщин из других регионов.

Контракт на создание городского центра с победителем конкурса по 94-ФЗ ООО «Стройкомплект» был заключен в июле 2013 года. Подрядчик обязался построить новый корпус за 766 млн рублей и сдать работы не позднее 15 декабря 2015 года. Однако в феврале 2015-го ФКСР заключил с ним дополнительное соглашение, по которому срок завершения работ отодвигался на 12 месяцев. В качестве обоснования стороны указали необходимость корректировки буронабивных свай, длительное проведение повторной экспертизы проектной документации и долгий срок выпуска распоряжения комитета по управлению городским имуществом (правопредшественник КИО, комитета имущественных отношений) на снос старого здания кислородной станции.

Новым дедлайном сдачи проекта значилось 15 декабря 2016 года. Но следующим допсоглашением в июне 2016-го ввод объекта в эксплуатацию вновь был отсрочен еще на шесть месяцев — до 30 июня 2017-го, что объяснялось снижением лимитов финансирования. Впрочем, и к этой дате «Стройкомплект» завершить строительство не смог. А в ходе последующей инспекции возводимого компанией корпуса выяснилось, что пандус на входе в приемное отделение не годен для подъезда и разгрузки машин скорой помощи, на которых будут привозить беременных.

Контракт с подрядчиком был расторгнут лишь в августе 2018-го — спустя год с просроченного дедлайна и пять — со старта проекта. Как комментировали BG в комитете по строительству, второй раз продлевая договор со «Стройкомплектом», Смольный давал ему время самостоятельно скорректировать устаревшую проектную документацию обанкротившегося к тому моменту «Ленгражданпроекта». Но в результате правок государственная экспертиза увидела увеличение стоимости контракта более чем на 10%, и комитет, оценив фактически выполненные работы и выплатив подрядчику в общей сложности 733 млн рублей, расторг договор.

Через полгода Смольный объявил новый конкурс — на завершение строительства — и в мае 2019-го заключил контракт с ООО «Глобус», обязавшимся за 432 млн рублей исправить технические огрехи предшественника и сдать объект в эксплуатацию к концу года. Для пациентов он заработал еще спустя 12 месяцев — в декабре 2020-го.

Всего за десять лет, рассказали BG в комстрое, в проект было вложено 1,27 млрд рублей, включая 15 млн на проектно-изыскательские работы в 2010–2012 и 2014 годах, а также 1,252 млрд — на стройку и монтаж.

Функционал

Несмотря на рост стоимости и сроков госзаказа, еще несколько лет назад стало понятно, что результат проекта будет скромнее задуманного. Так, в ноябре 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, обсудив судьбу роддома с бывшим главой Росздравнадзора Михаилом Мурашко (сейчас — министр здравоохранения РФ), констатировал: «Новое здание должно быть введено в эксплуатацию в 2019 году, все необходимое финансирование городом выделено. Вопрос же создания перинатального центра требует дальнейшей проработки и выделения отдельных средств».

Как позже объяснила BG Анна Митянина, на тот момент бывшая вице-губернатором города по социальной политике и вопросам здравоохранения (с 2020 года — детский омбудсмен Петербурга), новое здание ни при каких условиях не сможет стать перинатальным центром, так как в ходе его строительства ужесточилось законодательство, регламентирующее понятие и функции подобных учреждений — и почти готовый объект этим нормативам не соответствовал. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, которое власти решили организовать в старом здании, должно расширить функции роддома в части выхаживания младенцев с критически низкой массой тела, добавляла она, но для получения статуса перинатального центра этого будет недостаточно. Дополнительный объем вложений в капремонт госпожа Митянина оценивала в 300 млн рублей (на июнь 2019 года), утверждая, что эти средства заложены в проект бюджета города.

В январе 2021 года господин Болотских подтвердил BG, что проектирование капремонта высвободившихся площадей старого здания ведется. Однако в единственном лоте на соответствующие работы, размещенном на сайте госзаказа, говорится, что заключенный с ООО «Вертикаль» в ноябре 2019 года контракт расторгнут односторонним решением заказчика за две недели до его окончания — 18 декабря 2020-го — из-за просрочки исполнителем своих обязательств. «Вертикали» выплачена пятая доля заявленной стоимости работ — 574 тыс. рублей. Информации о других договорах, связанных с капитальным ремонтом старого корпуса, нет.

Роддом № 9 специализируется на физиологических и преждевременных родах при соматически здоровой матери. Здесь пациентки могут получить квалифицированную медпомощь на этапе подготовки к беременности и при любых ее осложнениях, утверждает господин Болотских. Но расширение специализации на преждевременных родах пока не планируется, добавляет он «так мы еще не являемся перинатальным центром». По мнению главврача, создание отделения патологии новорожденных и недоношенных детей возможно с минимальными материальными вложениями и способно ускорить процесс получения этого статуса.

В комитете по здравоохранению BG ответили, что поддерживают эту идею и роддом № 9 планируется сделать перинатальным центром. «Однако для этого надо выполнить достаточно много условий. Поэтому пока это дело не ближайшего будущего»,— заключили в пресс-службе ведомства, не уточнив конкретных сроков.

Схема госзаказа

Сложности с созданием медицинских объектов в Петербурге имеют особый характер. Техническое задание на них дает комитет по здравоохранению, а заказчиком проектирования и строительства выступает комстрой. Медицинский персонал, который будет работать в новом здании, далее не участвует в процессе и, лишь получив готовый объект, может оценить соответствие его своим запросам.

Помимо здания, в периметр ответственности комитета по строительству попадает монтируемое, в том числе медицинское, оборудование. При этом немонтируемая часть закупается медучреждениями самостоятельно. На практике это может вылиться в несоответствие грузоподъемности лифтов весу необходимого в больнице устройства или привести к сложностям при закупке стационарной и мобильной части конкретного прибора у одного производителя.

В случае с этим роддомом сработала также странная невнимательность властей. По мнению юристов, основание для первого продления срока договора ФКСР со «Стройкомплектом» закону явно не соответствовало. «Если сроки выполнения работ нарушаются подрядчиком — это основание для взыскания с него неустойки. Если просрочка выходит за пределы его ответственности, вину за нарушение сроков он не понесет. Но это вопросы гражданско-правовой ответственности, а никак не основание для увеличения сторонами сроков выполнения работ,— утверждают собеседники BG.— Как ранее действовавший закон 94-ФЗ, так и 44-ФЗ предусматривают возможность изменения условий госконтракта лишь в строго определенных случаях». При этом во второй раз продление договора было уже в рамках закона, добавляют юристы.

«Заказчик сам решает, когда и как пользоваться мерами имущественной ответственности по договору,— комментирует адвокат практики недвижимости и строительства фирмы Art de Lex Александр Петров.— Грубым и очевидным нарушением будет лишь такое поведение заказчика по защите своих прав, которое осуществляется настолько поздно, что должник сможет ссылаться на истечение исковой давности».

Взыскать со «Стройкомплекта» неустойку в размере 72 млн рублей за нарушение сроков и еще 0,5 млн за пользование чужими средствами ФКСР решился лишь в конце 2018 года, после расторжения контракта. Однако суд счел требования фонда несоразмерными последствиям простоя и снизил их до 2 млн, также обязав подрядчика в полной мере выплатить проценты. Именно аргумент о сроке давности в числе других «Стройкомплект» применил для уменьшения суммы неустойки, в результате этого суд рассчитал ее не с декабря 2014-го, как просил ФКСР, а с октября 2015 года.

ООО «Стройкомплект» зарегистрировано в Петербурге в 2004 году. С 2019 года владельцем общества, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», является Юрий Варначев. Компания участвовала в реставрации Большого Санкт-Петербургского государственного цирка и строительстве его купола, выполняла поставки и работы по проектам Министерства культуры РФ и Федеральной службы охраны. Для петербургского комстроя, помимо возведения перинатального центра, выступала также подрядчиком по завершению строительства поликлиники в Коломягах (контракт расторгнут в 2018 году) и реконструкции объектов Пискаревского кладбища. В системе «СПАРК-Интерфакс» содержатся сведения о выручке общества с 2015 года, тогда она составила 11,5 млрд рублей, после чего планомерно снижалась. В 2017 году фирма при выручке 3,7 млрд рублей показала чистый убыток в 260 млн, в конце 2019-го признана банкротом.

Вопрос стандартов

Несоответствие проекта будущего перинатального центра появившемуся в отношении таких объектов законодательству и вовсе ставит юристов в тупик. В момент проектирования нового корпуса роддома № 9 функции перинатальных центров были прописаны в СанПиН от 18 мая 2010 года (2.1.3.2630–10, утвержденные постановлением № 58 Главного государственного санитарного врача РФ) и уже содержали упоминание о необходимости в таких учреждениях II этапа выхаживания, а также диагностики всех видов бесплодия и использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Позже функции и стандарты оснащения перинатальных центров были фиксированы в приложениях к приказу Минздрава РФ от 1 ноября 2012 года (№ 572н, утверждающему порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и вступившему в силу с 6 мая 2013 года). Здесь, в частности, говорится о необходимости для перинатального центра не только неонатологического отделения, но и стационара, II этапа выхаживания, а также консультативно-диагностического отделения, включающего женскую, медико-генетическую консультацию, физиотерапевтический кабинет, кабинеты медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам и амбулаторное отделение для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации.

Изменения, которые впоследствии вносились в стандарт (приказом Минздрава от 17 января 2014 года № 25н), были несущественными и явно были направлены на актуализацию устаревших моделей оборудования, говорят юристы. Таким образом заключенный со «Стройкомплектом» в июле 2013 года контракт уже строился на неактуальной проектной документации.

«Когда стороны действуют добросовестно, какие-либо несоответствия в технической документации на строительство (в заданиях, планах) выявляются своевременно,— считают собеседники BG.— Соответственно, вопрос, возможна ли корректировка техзадания, а в случае невозможности — вопрос расторжения контракта и заключения нового уже на основе нового проекта — также должен решаться своевременно, а не спустя столько лет».

«Мы в практике не сталкивались со случаем, когда объект закупки перестал соответствовать требованиям законодательства к моменту заключения договора по результатам торгов»,— заключает Александр Петров из Art de Lex. Избежать не соответствующей новым нормам закупки можно было, просто отменив ее. «Это можно сделать не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо не позднее, чем за два дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок»,— добавляет он.

Планы на вырост

Создание перинатальных центров с максимальным набором функций в одной локации помимо оказания специализированной медицинской помощи позволяет избежать лишнего перемещения младенцев, требующих особо бережного отношения, недоношенных детей.

По словам первого заместителя главврача Детской городской больницы №1 и главного неонатолога Петербурга Юлии Горелик, в Петербурге — один из самых низких по РФ показателей младенческой смертности — 3,3 промилле (количество детей, умерших в возрасте до одного года на 1 тыс. новорожденных за один год). Тем не менее нам все еще требуется очень много транспортировок: ежегодно из всех учреждений родовспоможения в детские стационары перевозят 3,5–4 тыс. новорожденных, из них 2,2–2,4 тыс. нужна помощь в условиях реанимации. Реанимационный стационар самой ДГБ № 1 — крупнейший в стране. В 2020 году через него прошло 1,6 тыс. новорожденных, 178 из них имели экстремально низкую массу тела (до 1 кг, рожденные вплоть до 22–23-й недели беременности), делится госпожа Горелик.

Пиковые показатели рождаемости в Петербурге пришлись на 2015 и 2016 годы, по итогу каждого из которых в городе было более 70 тыс. новорожденных, с тех пор она постепенно снижается. Доля же недоношенных детей В Петербурге, как по РФ, да и во всем мире, держится на уровне 5,5–6%, оценивает Юлия Горелик.

Но контролирующие органы здравоохранения не спешат фиксировать потребность Петербурга в собственных перинатальных мощностях. В комздраве говорили BG о необходимости для города трех-четырех собственных центров. Пока единственным из них является бывший роддом № 18, в октябре 2020 года получивший статус СПб ГБУЗ «Городской перинатальный центр № 1». Всего в прошлом году в нем родилось 7,5 тыс. детей. Роддом № 9 до 2018 года был лидером по количеству новорожденных: в 2017-м на свет там появилось 9,5 тыс. детей, в 2018-м — 7,6 тыс. Помимо этих учреждений в Петербурге действует еще шесть роддомов, четыре акушерских отделения и пять федеральных клиник, включая перинатальные центры на базе НМИЦ им. Алмазова и СПбГПМУ.

В Алмазовском центре в 2020 году проведено 1,82 тыс. родов, в результате которых на свет появилось 1,86 тыс. детей, в Педиатрическом университете — 1,76 тыс. родов и 1,81 тыс. новорожденных, сообщили в пресс-службах этих медучреждений. Всего же в 2020 году в Петербурге, по оперативным данным комитета по здравоохранению на 25 декабря, проведено 55,44 тыс. родов и появилось 55,97 тыс. детей. Таким образом, доля разрешений в перинатальных центрах составила примерно 6%. В 2019 году из 59,38 тыс. родов на перинатальные центры пришлось 4,05 тыс. (7%), из 60,03 тыс. новорожденных в НМИЦ им. Алмазова и СПбГПМУ появилось 4,18 тыс.

На базе ДГБ № 1 также создается детский центр хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек. В конце прошлого года контракт на его строительство за 5,5 млрд рублей был заключен с ООО «Балтинвестстрой». Еще одним потенциальным перинатальным центром власти города много лет видят закрытое в 2013 году здание роддома № 17, которое планировалось реконструировать то силами бюджета Петербурга, то с помощью частного инвестора. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме Смольный наконец торжественно объявил о намерении группы компаний ЕКС участвовать в проекте. Однако о заключении соглашения о ГЧП, проект которого ЕКС направила в комитет по инвестициям города в марте прошлого года, пока не сообщалось.

Елена Исаева

Закупка на строительство нового корпуса для организации перинатального центра на 270 коек (выиграло ООО "Стройкомплект")

Закупка на завершение строительства (выиграло ООО "Глобус")

Закупка на капремонт старого корпуса (выиграло ООО "Вертикаль")

Взыскание неустойки ФКСР (подведомстенный КИО и комстрою) со "Стройкомплекта"

Определение по этому делу прошло апелляцию и кассацию, которые оставили решение первой инстанции без изменения

Приказ Минздрава от 2012 года, где прописаны функции и стандарты оснащения перинатальных центров

ДГБ№1 строительство

Роддом 17 ЕКС