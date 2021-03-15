Хроника реакции

С проявлением аллергии сталкивается все больше людей разного возраста. Специалисты отмечают, что хотя такие нарушения часто невозможно вылечить полностью, современная медицина позволяет на длительное время достичь контроля над ними и значительно повысить качество жизни пациента.

Аллергия связана со специфической реакцией организма на воздействие обычных веществ из окружающей среды, которые сами по себе, как правило, являются безопасными. По данным Всемирной аллергологической организации (World Allergy Organization, WAO) такими заболеваниями страдает около 40% населения планеты. Среди граждан России, по данным эпидемиологических исследований,— от 17,5 до 35% в зависимости от региона.

Причины распространенности

Рост числа пациентов с аллергией связан со множеством факторов. Например, замечает Алла Кузнецова, профессор кафедры факультетской педиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, в последнее время сократились сроки грудного вскармливания. Молодые мамы рано переводят детей на молочные смеси, из-за чего формируется наиболее частый вид пищевой аллергии — к белкам коровьего молока.

«Провоцировать симптомы заболевания могут и некоторые пищевые добавки. Так, у детей старшего возраста и взрослых употребление фастфуда более трех раз в неделю может привести к повышенному риску развития тяжелой астмы»,— добавляет эксперт.

Еще одним фактором является увеличение числа людей с большой массой тела, причем во всех возрастных группах. По данным исследований, относительный риск формирования бронхиальной астмы на фоне ожирения у подростков и детей раннего возраста на 50% выше по сравнению со сверстниками без признаков ожирения.

Тенденция к сокращению контакта с бактериальными агентами в раннем возрасте также оказывает свое влияние. Считается, что инфекции (респираторные, кишечные, гельминтозные), перенесенные ребенком в возрасте от 10 месяцев до трех лет, в отношении развития аллергических заболеваний могут иметь профилактическое влияние. В частности, в ряде исследований показано, что частота аллергий была меньше в семьях с невысоким достатком, проживающих в сельской местности, где есть несколько братьев и сестер.

«Уменьшение физической активности, сокращение времени пребывания на свежем воздухе, курение, употребление электронных сигарет негативно влияют на здоровье органов дыхания как детей, так и взрослых. Также к негативным факторам можно отнести стрессы и чрезмерные эмоциональные нагрузки»,— резюмирует госпожа Кузнецова.

«В наших домах действительно слишком чисто, мы пользуемся антибактериальным мылом, бытовой химией, "едим" средства для мытья посуды, потому что они полностью не смываются при уходе за ней,— добавляет врач-аллерголог, эксперт онлайн-сервиса «НаПоправку» Майя Меньшикова.— Мы бесконтрольно используем антибиотики и другие лекарственные препараты. Поллютанты крупных городов в виде загрязнений от машин и заводов атакуют нашу кожу и легкие».

Наконец, кроме причинных факторов — аллергенов — для развития аллергических заболеваний важны и генетические, обуславливающие предрасположенность к возникновению атопии, бронхиальной астмы. Так, частота атопического дерматита у монозиготных близнецов составляет 72% в сравнении с 23% у дизиготных, приводит пример госпожа Кузнецова. Риск возникновения у детей этого нарушения также существенно повышается, если атопическим дерматитом страдают их родители: когда нет — риск составляет 10%; если болен один родитель — 50%; если оба — 75%.

Группы риска

Аллергические заболевания распространены во всех возрастных группах, но чаще наблюдаются у детей. Уже с первых месяцев жизни у младенца могут проявляться симптомы в виде атопического дерматита. При этом с наибольшей частотой — у детей первого года жизни, в подростковом возрасте частотность значительно снижается. Связано это с физиологическими особенностями кожи.

Важной тенденцией эпидемиологии атопического дерматита у детей сегодня является регистрируемый повсеместно рост его распространенности, хотя показатели в разных странах и регионах значительно отличаются, рассказывает Алла Кузнецова. По данным масштабного международного исследования астмы и аллергии у детей (по программе ISAAC), в котором были проанализированы информационные карты более чем 1,2 млн пациентов из 106 стран, средняя распространенность симптомов атопического дерматита у детей в возрасте 6–7 лет составила 7,9%, а в возрасте 13–14 лет — 7,3%.

«Было также доказано, что распространенность бронхиальной астмы зависит от половозрастных характеристик. До пубертатного возраста чаще болеют мальчики, что связано с анатомическими особенностями. У мальчиков в раннем возрасте более узкие бронхи по сравнению с девочками, потом это проходит. В дальнейшем бронхиальная астма встречается у девочек чаще, а особенно — у девочек с ожирением»,— констатирует эксперт.

Триггеры

По словам ведущего врача-диетолога клиники экспертной косметологии Uclinic Надежды Ивановой, в первые годы жизни ребенка развитие заболевания провоцируют прежде всего пищевые аллергены (коровье молоко, яйцо, рыба, злаковые, овощи и фрукты оранжевой или красной окраски). У детей старшего возраста и взрослых на первый план выступают другие аллергены: бытовые (домашняя пыль, клещи домашней пыли); пыльцевые (пыльца злаковых и сорных трав, деревьев); аллергены животных (эпителий, частицы кожного покрова, выделения животных); грибковые (плесневые и дрожжевые грибы); бактериальные (в частности, токсины, выделяемые микробом — золотистым стафилококком).

По результатам анализа динамики продаж препаратов от аллергии холдинга «Нацимбио» (госкорпорация «Ростех»), также самые распространенные виды аллергии — на пыльцу сорных трав и пыльцу деревьев, домашнюю пыль, шерсть домашних питомцев и ряд пищевых продуктов.

Диагностика

Поиск причины заболевания не всегда прост. Тем не менее большинство клиник аллергологического профиля способно уточнить фактор, вызвавший развитие аллергической реакции. Для конкретного человека обычно подбирается свой метод диагностики. Большое значение при этом имеет хорошо собранный анамнез. По оценке госпожи Меньшиковой, до 80% диагноза дает информация об истории появления заболевания.

«Золотым» стандартом диагностики в аллергологии являются кожные тесты, когда пациенту на кожу капают аллерген и после несложной манипуляции оценивают результат. Также производятся лабораторные тесты, которые позволяют определить наличие в крови человека специфических иммуноглобулинов (IgE-антител) к различным аллергенам. «Основное отличие данных методов заключается в возможности определения повышенной чувствительности по крови в период обострения заболевания, в то время как кожные тесты могут применяться, только когда заболевание находится в стадии ремиссии (то есть неактивно в настоящее время)»,— поясняет главный семейный врач клиники «Скандинавия» Дмитрий Зеленуха.

Алла Кузнецова добавляет, что наиболее точны в выявлении специфических антител к компонентам аллергена — главным и второстепенным белкам — современные методы молекулярной диагностики. С их помощью можно не только определить концентрацию специфических антител IgE к пищевым, бытовым, пыльцевым, грибковым аллергенам, но и оценить отдельные их компоненты. Например, компонентами белка куриного яйца являются овальбумин и овомукоид, а коровьего молока — казеин, лактоглобулины, сывороточный альбумин. Благодаря такой диагностике можно прогнозировать риск тяжелых аллергических реакций, развитие толерантности, а также сразу правильно составить рекомендации по питанию с учетом полученных данных о возможности употреблять термически обработанный продукт или исключить его вовсе. Таким образом можно выявить пищевую аллергию у детей, подростков и взрослых, определить аллерген в сложных случаях респираторной аллергии.

Терапия

Традиционно в России аллергия не считается серьезным заболеванием, и ей не уделяется большого внимания, говорит госпожа Иванова. Например, лишь 18% пациентов направляется к специалистам на первом году заболевания сезонным аллергическим ринитом. В любом случае выбор лечебного учреждения определяется пациентом. «В настоящее время пациент может выбрать любое медицинское учреждение, провести обследование можно амбулаторно в диагностических центрах города, это входит в программу ОМС, поэтому совершенно бесплатно. В Петербурге есть также хорошие частные клиники. Но важно выбрать не только стены частной или государственной клиники, но и думающего врача, целью работы которого будет не получение прибыли, а эффективная помощь больному»,— рассуждает госпожа Кузнецова.

Современные лекарственные средства способны обеспечить контроль над различными видами аллергических заболеваний, нередко протекающими в тяжелой форме, и позволяют сохранять высокое качество жизни пациентов с аллергией.

Уникальным методом лечения специалисты называют аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Данный способ был разработан еще в 1911 году. Суть его заключается во введении в организм пациента постепенно возрастающей дозы аллергена. Это помогает «обучить» иммунную систему сопротивляться аллергической реакции. АСИТ способна изменять естественное развитие заболевания, предотвращать его прогрессирование, формирование осложнений и возникновение новой сенсибилизации.

«Правда, АСИТ требует от пациента высочайшей дисциплины в выполнении назначений врача, а также нужно набраться терпения поскольку курсы лечения длительные — от трех до пяти лет, но после успешного курса АСИТ формируется длительная многолетняя ремиссия заболевания, чего не всегда удается достичь фармакотерапией»,— утверждает Алла Кузнецова.

По словам Майи Меньшиковой, в России зарегистрировано несколько вакцин для применения в рамках курсов АСИТ, благодаря чему пациенты успешно проходят лечение. Будущее также обещают вакцины для профилактики аллергии.

Госпожа Кузнецова добавляет, что развитие молекулярной медицины обусловлено появлением новых представлений о ключевых особенностях патогенеза аллергических заболеваний. Появились новые виды лечения, связанные с прицельным воздействием на специфические белки (таргетная терапия). Это позволяет индивидуально подходить к лечению каждого пациента.

«Перспективным направлением в медицине, и в аллергологии в частности, уже на протяжении многих лет является биологическая терапия моноклональными антителами, поэтому разработка и создание новых препаратов, безусловно, помогут уменьшить тяжесть течения аллергических заболеваний»,— считает эксперт.

Майя Меньшикова напоминает, что ежегодно регистрируют все больше биологических препаратов для лечения бронхиальной астмы, крапивницы, полипозного риносинусита, атопического дерматита, аллергического ринита. Аллергологи России ждут, когда пройдут регистрацию вакцины для лечения аллергии на животных, плесень, пыльцу и яд перепончатокрылых.

К сожалению, в настоящий момент, по словам специалистов, аллергические заболевания не поддаются полному излечению, однако есть возможность достичь контроля над ними на протяжении месяцев и даже лет. В данном случае особенно важны индивидуальный подход к лечению больного и соблюдение принципов персонализированной медицины.

Ксения Потапова