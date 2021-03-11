Чистая прибыль TCS Group Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф-банк) за 2020 год по МСФО составила 44,2 млрд руб. Показатель на 22% превзошел рекордное значение 2019 года: тогда чистая прибыль превысила 36 млрд руб. Одновременно компания объявила, что планирует приостановить выплату дивидендов до конца года. Выручка TCS Group за прошедший год составила 196 млрд руб. (на 21% больше год к году). Группа отметила, что направления деятельности, не связанные с кредитованием, принесли 73 млрд руб. выручки. «Руководство уверено, что если мы сейчас инвестируем капитал в дополнительный рост, то это станет лучшей гарантией устойчивости и прибыльности нашего бизнеса в будущем»,— указано в сообщении TCS Group.

Группа STADA обеспечила в прошлом году общий рост продаж на 18% и повышение скорректированного показателя EBITDA на 15% год к году. Общий объем продаж группы превысил €3 млрд, при этом около половины пришлось на сегменты безрецептурных препаратов и специализированных брендов. По результатам года STADA заняла четвертое место на европейском рынке дженериков и поднялась с девятого на пятое на рынке сегмента Consumer Healthcare. При этом, по словам исполнительного вице-президента STADA в России и СНГ Штефана Эдера, «российский рынок является вторым по значимости для группы, которая ведет деятельность в 120 странах мира».

Убыток Rolls-Royce в 2020 году достиг 4 млрд фунтов стерлингов. Годом ранее британский производитель оборудования для авиации, судов и энергетики показал прибыль в размере 583 млн. Больше всего пострадало подразделение по производству оборудования для авиаотрасли. Компания сократила 9000 рабочих мест и привлекла дополнительное финансирование в объеме 5,3 млрд фунтов стерлингов.