Игрок «Рубина» попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана»

Игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана». Об этом сообщает «Чeмпионат» со ссылкой на итальянское издание Tuttomercatoweb.

Отмечается, что представители итальянских клубов просмотрят полузащитника на игре сборных Грузии и Испании в конце марта. Кроме того, в услугах футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия», которая желала купить игрока ранее. В ближайшее время немцы хотят вновь предпринять попытку заполучить Хвичу Кварацхелию.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник провел 18 матчей, забив два мяча и сделав три ассиста.

"Ъ-Казань"