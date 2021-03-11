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Игрок «Рубина» попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана»

Игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана». Об этом сообщает «Чeмпионат» со ссылкой на итальянское издание Tuttomercatoweb.

Отмечается, что представители итальянских клубов просмотрят полузащитника на игре сборных Грузии и Испании в конце марта. Кроме того, в услугах футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия», которая желала купить игрока ранее. В ближайшее время немцы хотят вновь предпринять попытку заполучить Хвичу Кварацхелию.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник провел 18 матчей, забив два мяча и сделав три ассиста.

"Ъ-Казань"


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