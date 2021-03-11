Двое жителей Ярославской области отдали мошенникам 400 тысяч рублей

В Ярославской области произошло еще два случая телефонного мошенничества, в результате которых местные жители лишились почти 400 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Мошенники снова действовали по стандартной схеме.

Один из этих случаев зафиксирован в Рыбинском районе. 39-летней женщине позвонил мужчина, и представившись сотрудником банка, под предлогом отмены подозрительных операций по счету заявительницы, убедил ее оформить кредит, а затем перевести денежные средства на якобы «безопасный счет». Следуя инструкции мошенника женщина лишилась 249 тыс. руб.

Второй случай произошел в Заволжском районе Ярославля. По данным пресс-службы, телефонные мошенники обманным путем завладели конфиденциальными данными банковской карты жительницы Ярославля, после чего с ее счета произошло списание денежных средств в размере 145 тыс. руб.

По данным фактам мошенничества проводятся проверки.

Дарья Сабаева