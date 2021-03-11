В правительстве Башкирии рассказали, как будут пресекать участие подростков в митингах

В правительстве Башкирии поддержали предложенную прокурором республики Владимиром Ведерниковым законодательную инициативу о пресечении участия подростков в митингах с помощью комиссий по делам несовершеннолетних.

Прокурор Башкирии, как ранее писал "Ъ-Уфа", предложил внести изменения в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», обязав комиссии вести профилактическую работу с подростками, чтобы не допустить вовлечение тех в террористические, экстремистские организации и в несанкционированные акции протеста.

Заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата правительства Башкирии Ильмир Ганиев сообщил "Ъ-Уфа", что, если поправки примут, комиссии организуют в школах профилактическую работу с учениками, будут вовлекать их в «социально-полезные виды деятельности», волонтерство, детские и молодежные организации, а также расскажут подросткам «о возможных способах участия в позитивных изменениях в обществе».

По словам представителя правительства, необходимо принять «максимально возможные меры», чтобы «сформировать у детей навыки критического мышления, умения оценивать возможные риски, противостоять манипулятивному воздействию в целях вовлечения в участие в протестных акциях».

Господин Ганиев отметил, что состав специалистов комиссий придется увеличить, так как нагрузка возрастет.

Дарья Кучеренко