На Ямале мужчину приговорили к 16 годам колонии за изнасилование подростка и изготовление порно

Суд в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) приговорил 40-летнего мужчину к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование девочки младше 14 лет и изготовление порно, сообщила пресс-служба СКР по ЯНАО.

Следствие установило, что в 2019 году мужчина познакомился в соцсетях с девочкой и склонил ее к личным встречам и интимным контактам. Впоследствии он использовал потерпевшую для изготовления порнографических материалов и посылал ей порноизображения других детей. После начала расследования мужчина скрылся за пределами регионов, однако позднее его задержали.

Суд признал его виновным по ст. 131, 132, 242, 242.2 и 242.1 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; изготовление порнографических материалов и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

Михаил Мананников