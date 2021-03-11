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Численность населения Удмуртии за январь сократилась на 831 человека

За январь 2021 года численность населения Удмуртии сократилась на 831 человека. Это на 464 больше, чем в январе прошлого года, сообщает Удмуртстат. Отметим, что на 1 января 2021 года в республике постоянно проживали 1,49 млн человек.

За январь в республике родилось 1,05 тыс. детей, что на 186 меньше, чем за тот же месяц 2020 года, умерло 1,88 тыс. человек — на 278 больше, в том числе шесть детей в возрасте до 1 года. Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 42% от общего числа умерших. На долю новообразований и несчастных случаев приходится 12% и 7% от общего числа ушедших из жизни.

Также за январь в Удмуртии зарегистрировали 421 брак, что на 57 меньше, чем за январь прошлого года. Число разводов уменьшилось на 58 и составило 377.

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