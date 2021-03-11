43 бюста работы Церетели планируют перенести из «Аллеи правителей России» в Пензу

В сквере возле пензенской епархии могут быть установлены 43 бюста правителей России работы Зураба Церетели, которые сейчас стоят в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Олега Ягова.

«Аллею правителей России» в 2017 году открыло Российское военно-историческое общество. В аллее представлены бюсты исторических персон от Рюрика до первого президента России Бориса Ельцина.

«Мы в 2020 году провели переговоры о том, чтобы аллея правителей переместилась в Пензенскую область. Там не просто бюсты будут установлены, будут использованы различные интерактивные формы. Мы сейчас технически это прорабатываем: чтобы, наведя телефон на бюст, на телефоне появилась бы информация об этом правителе. Дальше планируется установить информационные стенды, тоже красиво и органично вписать в эту аллею, где также с помощью мобильных приложений можно получить дополнительные знания о периоде правления того или иного человека»,— пояснил Олег Ягов.

Сергей Петунин, Саратов