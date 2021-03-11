В Ярославле осудят водителя, прокатившего на капоте автомобиля полицейского

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который в сентябре прошлого года провез пытавшегося его остановить сотрудника полиции более 400 м на капоте автомобиля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. Мужчина обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Согласно материалам дела, в сентябре 2020 года обвиняемый, отказавшись следовать в отдел полиции с сотрудником правоохранительных органов, сел в свой автомобиль и начал движение. Один из сотрудников полиции преградил путь обвиняемому, однако тот не остановился, и продолжив движение, провез сотрудника полиции более 400 м на капоте автомобиля.

«После этого обвиняемый приостановил машину и сразу же вновь начал движение, тем самым сбросив сотрудника полиции на асфальтовое покрытие автомобильной дороги, после чего скрылся с места преступления»,— уточнили в пресс-службе управления.

В следственном управлении подчеркнули, что в результате данных действий здоровью сотрудника причинен тяжкий вред. Обвиняемый был задержан на следующий день. В отношении 32-летнего ярославца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Сабаева