Ульяновский предприниматель обвиняется в уклонении от репатриации денежных средств

В Ульяновской области таможенники предотвратили валютное преступление на 504 млн руб., сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления. Как отмечается в пресс-релизе, Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ульяновской компании (экспортера зерна) по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте (п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.).

В таможне компанию и ее руководителя не называют. Однако, по данным источников “Ъ”, речь идет об ульяновской компании СПК (Сельскохозяйственная промышленная компания, ООО, признана банкротом, находится в процедуре конкурсного производства) и ее владельце, известном ульяновском бизнесмене Дмитрии Кутьменеве.

Сообщается, что пресечена незаконная деятельность по невозвращению денежных средств в Россию за товары, поставленные в Иран, на общую сумму более 504 млн руб. Оперативно-разыскные мероприятия велись совместно сотрудниками Самарской таможни, Приволжской электронной таможни и Приволжской оперативной таможни. По данным уголовного дела, компания осуществила поставку зерна в Иран по 11 международным контрактам (27 деклараций на товары), «однако денежные средства за указанные товары не зачислены на счета в Российской Федерации», общая сумма невозвращенных денежных средств составила более 504 млн руб.

По данным Самарской таможни, в компании уже прошли обыски, «изъяты компьютерная техника, документы, доказывающие причастность лиц в совершении преступления». Дмитрию Кутьменеву предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В четверг материалы уголовного дела были переданы по подследственности в УМВД РФ по Ульяновской области. В УМВД информацию подтвердили, однако от комментариев отказались, сославшись на то, что только начато изучение материалов дела.

Сергей Титов, Ульяновск