Задержан подозреваемый в коррупции начальник отдела полиции Каслинского района

Сотрудники Следственного комитета задержали начальника отдела МВД России по Каслинскому району Романа Войщева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиям, в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», несколько дней назад в отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями). По версии следствия, в 2020 году начальник районного отдела МВД выплачивал сотрудникам отдела премии, но часть средств подчиненные ему возвращали. Всего полицейский получил более 100 тыс. руб., которыми распорядился по собственному усмотрению. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые вместе с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение дела.