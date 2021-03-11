Свердловчанку, полгода скрывавшую новорожденную дочь в шкафу, признали вменяемой

Судебная стационарная психиатрическая экспертиза признала полностью вменяемой 38-летнюю жительницу Карпинска, которая полгода скрывала новорожденную дочь в шкафу, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Напомним, она обвиняется по ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии) и ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетней).

По версии следствия, в конце апреля 2020 года обвиняемая самостоятельно дома родила девочку. С момента рождения и до начала октября 2020 года женщина, действуя умышленно, из личной неприязни к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем. Обвиняемая часто оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания.

«Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что смерть девочки не наступила лишь по причине вмешательства знакомых обвиняемой, которые передали ребенка правоохранительным органам. Впоследствии ребенку была оказана медицинская помощь. Как ранее писал “Ъ-Урал”, процесс лечения девочки Полины находился под личным контролем министра здравоохранения Андрея Карлова. Сейчас девочка выписана из ОДКБ №1 Екатеринбурга, в которой она провела около двух месяцев, и переведена в дом ребенка.

В данный момент по уголовному делу продолжается выполнение необходимых процессуальных действий. В том числе, ожидаются результаты сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью девочки.