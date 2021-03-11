Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему вырос спрос на загородную недвижимость.

Минувший год вернул интерес покупателей к загородному формату высокобюджетного жилья в Московском регионе во многом под воздействием пандемии. Спрос вырос почти на 30%. Эксперты компании «Метриум» выделяют несколько основных трендов сегмента.

Первый — резкий всплеск спроса был зафиксирован на фоне ограниченного объема экспозиции и быстрого роста цен. Спецпрограмма ипотеки со сниженной ставкой на загородное жилье могла бы поспособствовать если не росту, то поддержке сегмента. Многие, кто ранее не мог позволить себе приобрести подходящий дом, рассчитывают на более доступные ставки.

Еще один важный тренд, по мнению брокеров, — это то, что многие загородные дома переходят в разряд неликвидных. Дефицит предложения усугубляет не только низкая активность девелоперов коттеджных поселков, но и кардинальная смена покупательских предпочтений. Прежде всего, речь идет о масштабных проектах домов на вторичном рынке, как правило, большой площади, от завершения строительства которых по тем или иным причинам собственник отказался. Все больше сомнений у клиентов вызывают и дома в небольших поселках, где мало инфраструктуры и при этом требуются большие расходы, к примеру, на охрану.

Цены за год на дорогие загородные дома стали выше на 10%, а на некоторые лоты — и на 20%. И собственники не готовы в такой ситуации давать скидки. А помимо низкого объема ликвидного предложения, на рынок влияет отсутствие новых масштабных проектов коттеджных поселков в 30 км от МКАД и ближе.

В целом, отмечают брокеры, наблюдаемые сейчас тренды загородного рынка имеют долгосрочной потенциал. Пандемия коронавируса и нестабильность в экономике стимулируют обладателей больших капиталов приобретать ликвидные загородные дома.