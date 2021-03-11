«Местный воздух вдохновит на дальние прогулки»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие места и экскурсии можно посетить в республике.

Абхазия сегодня. Весенний символ страны — это, конечно, мимоза — самое солнечное растение. Хотя и фейхоа, на мой взгляд, цветет не менее красиво. И вообще в это время распускается множество цветов. Вода в море еще холодная, но прогуляться по берегу, насладиться морским бризом — в самый раз. А искупаться в бассейне отеля… Поселиться можно там, где в сезон не по карману, спокойно снять дом или хорошую квартиру. Цены сейчас гуманные. А местный воздух, точнее, целый коктейль ароматов, наверняка вдохновит на дальние прогулки или экскурсии. И с первым, и с последним проблем не возникнет — туристический сезон уже открыт.

Если вы в Сухуме, погуляйте по живописному старому городу и обязательно отправляйтесь к Беслетскому мосту или, как его еще называют, мосту царицы Тамары. Когда-то местные построили его очень быстро, по легенде, из песка и 40 тыс. яиц. По нему воины пробрались в тыл врага и нанесли удар, освободив родную землю от захватчиков. Посещение живописного моста весной с любимым человеком считается хорошей приметой.

Вообще, экскурсий множество — из Пицунды, Гудауты, Гагры. Это и Новоафонский монастырь, и Голубое озеро, и озеро Рица, и водопады, и пещеры. С Голубым озером связано множество преданий. Необычный его цвет связывают с чистым взглядом старца, который жил здесь в давние времена. Говорят, он и сейчас приглядывает за водоемом. Рассказывают и о гордой богине Дзыдзлан, покровительнице здешних мест. Она сказочно красива и любит красивых мужчин, но, если вы ей не понравитесь, пеняйте на себя.

Отдельная история — кухня Абхазии. Точнее, даже не так — застольное гостеприимство местных жителей: мясо, рыба, птица, овощи, танцы, песни. Дамам советую попробовать наливки из фейхоа — это божественно вкусно и, конечно же, молодит!