«Можно поэкспериментировать со сценариями свечения»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как работает гаджетами для домашнего освещения компании Signify.



Ученье, как известно, — свет. Но и сам по себе свет — это большой предмет для изучения. Специалисты компании Signify плотно работают над светодиодными решениями, в частности, над гаджетами для домашнего освещения. Одним из результатов их деятельности стала лампа Philips Hue Bloom, созданная специально для гостиной и спальной комнат. В особенностях этого решения я разбирался во время теста новинки.

Внешне лампу трудно как-то особенно выделить на фоне современных лаконичных светильников других производителей. Небольшой черный грибочек, разве что ножка-подставка у Philips Hue Bloom срезана под углом, соответственно, свет от устройства распространяется в особенном направлении. Это потому что светильник интерьерный. Его задача — создавать настроение, особую атмосферу с помощью рассеянной подсветки стен и предметов быта.

Применение светодиодных технологий в новинке позволяет не только экономить потребляемую энергию, но и менять яркость, температуру и вообще цвет. О таких возможностях гаджета не сложно догадаться как по поддержке протокола ZigBee Light Link, так и по банальной принадлежности новинки к семейству устройств Philips Hue. Последнее значит, что экспериментировать со сценариями свечения можно с помощью мобильных приложений.

Если, кроме самого светильника, у пользователя есть хаб Hue Bridge, то он может подключить до 50 таких устройств и управлять ими по Wi-Fi через приложение Hue. В ином случае придется обратиться к программе Hue Bluetooth, которая чуть скромнее в своих возможностях. Она поддерживает десяток одновременных подключений и, соответственно, «коммуницирует» с устройствами через Bluetooth.

В любом случае интерьерный светильник Philips Hue Bloom довольно мягко и приятно подсвечивает стены гостиной или спальни, что на самом деле корректирует эмоциональное состояние людей. Мне, например, больше всего нравилось синтезировать романтику загородной жизни. Я включал на телевизоре многочасовое видео с горящим камином и запускал на Philips Hue Bloom близкую к цвету пламени подсветку.

Отмечу, что одного светильника показалось мало. Для большой гостиной по ощущениям нужно не меньше пары таких. И использовать их как обычные лампы точно не стоит. Свет рассеянный, максимальная яркость свечения — 500 лм. Кроме того, Philips Hue Bloom не соответствует протоколу EyeComfort, гарантирующий особую заботу о глазах.