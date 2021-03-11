Что будут контролировать ФНС и банки в 2021 году?

В Шахтах пройдет семинар по работе с фискальными органами и банками



10 марта в г. Шахты пройдет семинар «Что будут контролировать ФНС и банки в 2021 году?», посвященный взаимодействию бизнеса с фискальными органами и банками. Семинар ведет управляющая «Консалтинговой группы Ларисы Сулацкой», финансовый консультант МИНФИН, банкир с 20-летним стажем Лариса Сулацкая.

Основные задачи семинара:

– Показать бизнесу, каким способом и по каким критериям ФНС и банки отбирают предприятия для проверки;

– Научить слушателей делать экспресс-анализ на выявление налоговых рисков и рисков по 115-ФЗ;

– Составить конкретный план действий по устранению слабых мест по налоговым рискам и рискам блокировки по 115-ФЗ;

– Узнать способы, как не попасть под проверку налоговой и банков по 115-ФЗ, а также разберете ситуации, которые попадают в поле зрения финансовой разведки.

Мероприятие проводит АНО МФК "РРАПП" при поддержке Правительства Ростовской области и министерства экономического развития Ростовской области (в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

Регистрация на семинар по ссылке: https://sulatskaya.group/seminar-10-marta

Предварительная регистрация обязательна.

Время: 16 марта 2021 г.

Начало мероприятия в 15:00

Место проведения: г. Шахты, переулок Шишкина, 162