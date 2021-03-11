В Татарстане депутату вынесли порицание за непредоставление результатов теста на COVID-19 Его предупредили о недопустимости подобного нарушения в дальнейшем

Депутату Госсовета Татарстана Марату Галиеву высказали порицание за то, что он не опубликовал результаты теста на коронавирус на портале госуслуг после возвращения из-за границы. Об этом говорится в сообщении парламента региона.

Кроме того, его предупредили о недопустимости подобного нарушения в дальнейшем. «Целиком и полностью осознаю степень вины и уровень своей ответственности как депутата Госсовета», — отметил господин Галиев.

Он добавил, что раскаивается в собственном поведении. Также он извинился за ситуацию и направил в адрес регионального управления Роспотребнадзора соответствующее письмо. Депутат отметил, что готов понести наказание в соответствии с действующим законодательством.

"Ъ-Казань"