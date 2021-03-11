На Ставрополье двоих экс-полицейских будут судить за организацию занятием проституцией и торговлю оружием

В Ставропольском крае перед судом предстанут начальник отдела № 1 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергей Рубежный, оперуполномоченный по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Геннадий Симков, а также 14 мужчин и шесть женщин. В зависимости от роли и степени участия правоохранители подозревают их в организации занятием проституцией (ст. 210 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получении взятки (ст. 290 УК РФ), в незаконном приобретении оружия (ст. 222 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по региону.

По данным следствия, в 2015 году начальник отдела № 1 управления уголовного розыска создал в Ставрополе преступную группу, которая организовывала занятие проституцией. Ежемесячно подозреваемый получал долю дохода от деятельности сообщества в 1 млн руб. Как отмечается в сообщении, в группе были четко распределены роли. В частности, в нем был человек, который обеспечивал взаимодействие между членами группы, подыскивал девушек, устанавливал стоимость оказываемых ими услуг, избивал их в случае не подчинения, аккумулировал и контролировал финансы, а также держал под контролем работу водителей и передавал деньги организатору. Также в группе действовали несколько водителей, которые развозили девушек к клиентам, контролировали время оказания услуг, получали деньги и выдавали девушкам зарплату. Операторы принимали заказы от клиентов и передавали их водителям.

За время существования организация извлекла прибыль от незаконной деятельности в сумме 39 млн руб. Как отмечается в сообщении, материалы уголовного дела составили 369 томов.

Наталья Шинкарева