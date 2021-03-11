Жителя Глазова осудили за убийство пенсионерки и ее сына

48-летнего ранее неоднократно судимого жителя Глазова осудили за убийство 62-летней женщины и ее 41-летнего сына (п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что в ночь на 22 октября обвиняемый употреблял спиртное в квартире знакомой и ее сына. Затем между ним и женщиной произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей побои. После того, как сын попытался вступиться за мать, мужчина взял нож и несколько раз ударил его в шею. От полученных ран потерпевший скончался на месте. После того, как мать погибшего заявила, что сообщил в полицию, обвиняемый нанес этим же ножом удар в шею женщины.