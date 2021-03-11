Скончался бывший министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев

Бывший министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Юрий Грошев скончался 10 марта на 54-м году жизни. Об этом сообщили в региональной федерации самбо, президентом которой господин Грошев был в 2015-2016 годах.

Предварительно, причиной смерти стал инфаркт, пишет Newsroom24.

Юрий Грошев родился в 1968 году в Дзержинске. С 2002 года работал на Нижегородской ярмарке, в 2007-2013 был ее генеральным директором. С 2014 года занимал должность министра инвестиционной политики Нижегородской области, с 2014 года возглавлял региональное министерство экологии. Этот пост он покинул в 2017 году.