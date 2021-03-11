Сенаторы ознакомились с новыми объектами здравоохранения, построенными по индивидуальной программе развития Адыгеи В рамках выездного совещания членов Совета Федерации его участники ознакомились с очередными проектами, которые реализованы в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития РА.

Фото: Алексей Гусев

Накануне сенаторы оценили результаты капитального ремонта домов культуры в Тахтамукайском районе, качество предоставления медицинской помощи в сельской местности, побывав в ФАПе в х. Шевченко. Сегодня они смотрели объекты здравоохранения в Майкопе.

По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова министр здравоохранения РА Рустем Меретуков ознакомил с результатами проведенной работы и ответил на вопросы сенаторов.

Министр сообщил членам Совета Федерации о том, что в рамках реализации индивидуальной программы создан комплекс учреждений здравоохранения в густонаселенном микрорайоне города Майкопа. В прошлом году открыт новый Медицинский центр. Рядом построено новое здание для детской поликлиники, которое недавно открылось. Эти медучреждения ранее располагались в старых зданиях, нуждались в расширении и улучшении условий работы для повышения качества медицинских услуг. Решить эти сложные, но очень важные для жителей республики вопросы удалось благодаря индивидуальной программе.