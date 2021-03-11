Ученые объяснили влияние погодных аномалий в Арктике на поголовье оленей в ЯНАО

О влиянии погодных аномалий в Арктике на поголовье северных оленей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) рассказали сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН. Встреча с ними прошла сегодня в Лабытнанги, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам ученых, из-за малоснежной, влажной и холодной зимы снег в некоторых местах на севере полуострова Ямал спрессовался и стал тверже обычного. Это отразилось на оленях, которые питаются подножным кормом — раскапывают копытами снег и добывают ягель.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о якобы массовой гибели ямальских северных оленей на фоне климатических изменений. Однако власти ЯНАО и ученые опровергли это. В пресс-службе правительства региона отметили, что за весь зимний сезон в округе от разных причин умерли 350 оленей. Ученые во время встречи подчеркнули, что образование плотного ледяного покрова, который осложняет процесс добычи пропитания, зафиксирован не только в ЯНАО, но также в Норвегии и Швеции. При этом на северной части полуострова Ямала кочует незначительная часть оленеводов, добавили в региональном правительстве.

«Оленеводство рискованное и экстремальное занятие само по себе. Здесь естественный отход животных неизбежен каждый год, во всем мире, в масштабах всей Арктики. Локальные падежи имеют периодичность. Летом для оленя может быть очень жарко, в майскую пургу могут померзнуть телята или хищники могут напасть»,— отметил научный сотрудник института Александр Волковицкий, добавив, что падеж среди северных оленей составляет менее 1%.

Из-за распространения ледяного покрова оленеводы вынуждены изменять систему выпаса — отпускать животных далеко от чумов, смешивать их с соседними стадами, чтобы сохранить жизнь. «Таким образом олени не ограничены территорией, ищут наиболее удобные места для прокорма и отдыха,— пояснили ученые Института экологии растений и животных УрО РАН. — В этом случае главное неудобство — существенное увеличение периметра контроля за животными».

Научные сотрудники института планируют продолжить исследования снежного покрова ямальской тундры. Для этого они уже заложили 15 снегомерных пунктов. «Для исследований выбирались максимально разные по ландшафтам участки, где непосредственно ведется выпас северных оленей. Обнаруженные ледяные и снежные корки имеют эволюционную природу — они развились из выпавшего снега под воздействием давления и влажности»,— добавил научный сотрудник сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Александр Печкин.

Анастасия Реутова