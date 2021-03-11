Ярославцы триумфально выступили на чемпионате мира по фристайлу

Сборная России по лыжной акробатике, состоящая из спортсменов Ярославской области, заняла первое место в чемпионате мира по фристайлу, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика», прошел в Казахстане на горном курорте «Шымбулак».

В состав сборной от России вошли ярославцы Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов. Спортсмены заняли первое место с результатом 300,94 балла. Второе место досталось представителям Швейцарии (293,46 балла), а третье – сборной США (283,97 балла).

Накануне в индивидуальных выступлениях в суперфинале первое место занял Максим Буров, ставший чемпионом мира. Бронзу завоевал Павел Кротов. В соревнованиях среди женщин Любовь Никитина также заняла третье место.

Спортсмены являются воспитанниками ярославской спортивной школы олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова. Глава региона Дмитрий Миронов поздравил ярославских спортсменов с победой.

«И вновь золото! Потрясающие результаты показывают ярославские фристайлисты, неизменно радуя нас медалями самой высшей пробы. Такие стабильно мастерские выступления наших лыжников-акробатов позволяют рассчитывать и на хороший результат ребят на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине. А пока поздравляю их с триумфом на чемпионате мира»,— отметил господин Миронов.

Дарья Сабаева