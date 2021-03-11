Чистая прибыль кубанского «Ключавто» в 2020 году снизилась в восемь раз

По итогам 2020 года чистая прибыль ООО ГК «СБСВ — Ключавто» (зарегистрировано в Горячем Ключе Краснодарского края) составила чуть более 176 млн руб., что в восемь раз меньше по сравнению с 2019 годом (1,4 млрд руб.). Цифра также является самым низким показателем с 2016 года. Данные о финансовых результатах размещены в системе «СПАРК- Интерфакс». Выручка в 2020 году составила 2,6 млрд руб. против 3,4 млрд руб. в 2019 году.

Как писал “Ъ-Кубань”, в марте 2021 года стало известно, что ГК «СБСВ-Ключавто» уведомила ФАС о планах купить омский автохолдинг ГК «Евразия моторс» – крупнейшего игрока на региональном рынке. Речь идет о покупке 100% уставных капиталов 11 юридических лиц ГК «Евразия моторс», среди которых ООО «Евразия моторс», ООО «Евротехцентр», ООО «Евразия».

Наталья Решетняк