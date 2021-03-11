Программа модернизации первичного звена саратовского здравоохранения обойдется в 10,7 млрд рублей

Финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения в Саратовской области в этом году составит 2 млрд руб. Об этом на заседании коллегии министерства здравоохранения рассказал губернатор Валерий Радаев.

Он напомнил, что программа рассчитана на пять лет, и на этот срок предусмотрено выделение на нее 10,7 млрд руб.

Глава региона отметил, что программа разработана «для низового уровня медицины». «Это говорит о том, что на первичное звено возлагается особая ответственность за здоровье населения, улучшение демографии», - подчеркнул он.

По словам Валерия Радаева, предполагается за указанный срок «насытить первичное звено специалистами, передовыми диагностикой и лечением, новым сервисами для пациентов».

Марина Ковалева