11 марта, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

На капремонт нижегородской детской клинической больницы выделили 107 млн рублей

Капитальный ремонт нижегородской областной детской клинической больницы запланировали на 2021 год. На эти цели выделят 107 млн руб. из бюджета Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Средства направят на ремонт корпуса больницы, где расположены отделения нейрохирургии, гнойной хирургии, гинекологии, оториноларингологии и другие. В порядок приведут помещения центра анестезиологии и реаниматологии и центра лучевой диагностики. Работы планируется начать этим летом.

В прошлом году в больнице отремонтировали онкологическое отделение, кабинеты компьютерной томографии и входную группу. Также для учреждения закупили рентгеновский компьютерный томограф, вакуумную медстанцию, транспортный инкубатор с портативным аппаратом для проведения ИВЛ у новорожденных и другое оборудование.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Тенденции

Самое читаемое

Приложение

Профиль пользователя