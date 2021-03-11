Forbes: Уоррен Баффет вошел в пятерку миллиардеров с состоянием более $100 млрд

Глава американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет вошел в пятерку богатейших людей мира, чье состояние превышает $100 млрд, сообщает журнал Forbes. По итогам торгов в среду, 10 марта, его доходы выросли до $100,3 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time.

Пятерка богатейших людей мира по версии Forbes:

Глава Amazon Джефф Безос — $179,6 млрд.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $165,1 млрд.

Владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно — $158,5 млрд.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $125,6 млрд.

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — $100,3 млрд.

По подсчетам Bloomberg, состояние Уоррена Баффета в среду выросло до $100,4 млрд. В его рейтинге он находится на шестой строчке (на пятом месте основатель Facebook Марк Цукерберг). Агентство отмечает, что его компания хорошо начала 2021 год — акции подорожали на 15%. Этому поспособствовал выкуп Berkshire Hathaway собственных бумаг.