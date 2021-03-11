Цены на авиабилеты в Пермском крае выросли в феврале на 34%

В феврале 2021 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,8%. Ощутимее всего подорожали фрукты и авиаперелеты.

Стоимость продовольственных товаров по сравнению с январем поднялась на 1,4%. Цены на сыры, рыбное филе, сосиски и сардельки, маргарин, кофе и чай выросли от 2 до 6,6%. В среднем на 9% увеличилась стоимость овощей и фруктов. Среди непродовольственных товаров вновь подорожали легковые автомобили иностранных марок (на 1%). Выросла в среднем на 0,7% стоимость бензина и дизельного топлива, на 3,6% — газового моторного топлива. В феврале в среднем на 0,6% снизились цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Остальные медикаменты подорожали примерно на 1,7%. В сфере оказания услуг населению Пермского края цены и тарифы в феврале выросли на 0,5%.

Цены на туры по России и отдых в Турции выросли на 2,5–3%. В среднем на 1,5% поднялись тарифы на проезд в поездах дальнего следования, на 10,7% — в городском такси. Стоимость пассажирских авиаперевозок увеличилась по сравнению с январем на 34,8%.