Треть муниципалитетов Нижегородской области не контролируют благоустройство

Более трети муниципалитетов Нижегородской области не используют свои полномочия составлять административные протоколы за нарушения правил благоустройства по третьей главе регионального КоАП, сообщил руководитель областной госжилинспекции Юрий Сербул.

Как доложил господин Сербул на заседании Ассоциации законодателей Нижегородской области в четверг, полномочия штрафовать нарушителей администрация Нижнего Новгорода получила в 2011 году, еще 51 муниципалитет наделен таким правом с 2019 года. Административная комиссия Нижнего Новгорода в прошедшем году вынесла более 5 тыс. постановлений на 93 млн руб., тогда как остальные органы МСУ за предыдущие два года оштрафовали лишь около 2 тыс. граждан и юрлиц на 13 млн руб. Основные претензии касались ненадлежащего содержания территорий, парковки на газонах, неправильного складирования стройматериалов и нарушений земляных и ремонтных работ.

По словам Юрия Сербула, санкционные полномочия применяют только крупнейшие города и районные центры: Саров, Кстово, Дзержинск, Балахна, Арзамас, Бор, Выкса, Балахна и другие. «К сожалению, многие фактически не используют свои полномочия для приведения территорий в соответствие с требованиями, которые сами же установили. В 2020 году административные комиссии в 16 муниципальных образованиях не рассмотрели ни одного протокола об административном правонарушении. В этот перечень не включили еще шесть муниципалитетов, которые составили один-два протокола. В этих районах Госжилинспекция регулярно фиксирует нарушения правил благоустройства», — заявил господин Сербул.

Сами представители МСУ связали проблему с недофинансированием и нехваткой должностных лиц, которые занимались бы составлением протоколов. «У нас нет в муниципалитетах служб, которые занимаются вопросами благоустройства? Они ежедневно должны следить за порядком», — заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин. Заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Гнеушев назвал такие штрафы дополнительным источником пополнения бюджета и призвал чиновников и депутатов работать активнее.

Роман Рыскаль