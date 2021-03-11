Жительница Самары пожаловалась министру внутренних дел на продажу жилья без ее ведома

Жительница Самары пожаловалась министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву на самарских полицейских, которые, по словам женщины, необоснованно дважы отказались заводить уголовное дело о мошенничестве ООО «Инвестиционная компания "Спектр"» и ОАО «АФСЖ».

Как сказано в жалобе (имеется в распоряжении "Ъ"), организации без ведома заемщицы выставили квартиру на торги. К тому же, начальная стоимость актива оказалась на 1 млн руб. ниже установленной судом стоимости в размере 3,5 млн руб. Кроме того, судебные приставы не разместили информацию о торгах на сайте УФССП. После нескольких неудачных попыток найти покупателя имущество продали за 1,9 млн руб. По закону, если от продажи залогового имущества денег останется больше, чем сумма долга, разница возвращается заемщику. Ранее суд взыскал с заемщицы 1,5 млн руб. в качестве задолженности по ипотеке в пользу кредитора.

Кроме того, жительница города в письме утверждает, что ранее договорилась с представителями «АФСЖ» о выкупе недвижимости, однако имущество все равно продали. По мнению автора письма, она столкнулась с преступной группой, которая за бесценок продает залоговое имущество подставным лицам.

Сабрина Самедова