5G-экономика: триллионы долларов для лидеров

Технологии 5G могут добавить $1,3 трлн в мировой ВВП — благодаря появлению новых приложений для сферы здравоохранения, ЖКХ, потребительских и медийных услуг, промышленного производства и финансовых сервисов. Несколько стран уже сделали ставку на новые технологии как один из основных драйверов экономического роста и мирового лидерства на ближайшие годы. Россия рискует безнадежно отстать из-за нерешенности частотного вопроса и попыток отказаться от оборудования зарубежных производителей.

Страны-лидеры активно развивают технологии 5G: выделены необходимые частоты, приняты меры поддержки на государственном уровне, и операторы не просто запустили коммерческие сети, но создают национальное покрытие. Ожидается, что все это даст экономический эффект уже в ближайшие годы.

Ставка на 5G на государственном уровне

В частности, несмотря на пандемию COVID-19 и спад мировой экономики, Китай может стать единственной растущей экономикой мира: по итогам 2020 года ВВП вырос на 2,3% на фоне общемирового падения на 4,3%. Согласно оценке Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics&Business Research, CEBR), в ближайшие годы рост продолжится, и Китай может стать первой экономикой мира уже к 2028 году. Все дело в том, что Китай выстраивает цифровую инфраструктуру и задействует технологии 5G как основу для умных городов и промышленного интернета вещей — в 5G в течение ближайших пяти лет будет инвестировано $1,4 трлн.

Согласно прогнозу, сделанному в ноябре 2020 года, темпы роста экономики Южной Кореи по итогам 2021 года составят 3%, а в 2022 году — 2,5%. Рост связан с развитием новых технологий в стране, при этом, по мнению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, наибольший вклад вносят технологии 5G. Сети связи пятого поколения станут основой для развития всех отраслей, поэтому к 2022 году государство и частный бизнес инвестируют в создание национального покрытия более 30 трлн вон ($26,7 млрд). Благодаря этому появятся новые роботы, дроны и умные системы видеонаблюдения, будут созданы смартфоны нового поколения, сформированы системы умного транспорта, а также заработают умные заводы и появятся умные города.

€162 млрд для экономики Европы

В Европе коммерческие 5G-услуги уже оказывают несколько операторов, а остальные планируют развернуть необходимое покрытие в течение 2021 года. В большинстве стран сетями 5G на данный момент, по оценке аналитиков Analysys Mason, охвачено 15–40% населения, а в Финляндии — свыше 50%. Два технологических лидера региона — Ericsson и Nokia: на их оборудовании строятся сети 5G, необходимые для восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и ее дальнейшего роста.

Для развития новых технологий в европейских странах есть весьма ощутимый экономический стимул. Сети 5G могут поддерживать инновации во всех секторах промышленности и на всех рынках и стать открытой платформой для инноваций. Согласно оценке Analysys Mason, эта модель может принести доход в размере примерно €210 млрд при расходах на уровне в €46 млрд к 2030 году. При этом наибольший чистый доход от использования технологий 5G могут получить производственные предприятия и добывающая промышленность — €70 млрд и €55 млрд соответственно.

Чистый экономический эффект от использования новых сценариев на базе технологий 5G в странах Евросоюза эксперты Analysys Mason оценили в €162 млрд. Согласно их прогнозу, в результате задействования преимуществ 5G-сетей €55 млрд принесет сельское хозяйство, €68 млрд — фабрики, порты, аэропорты и шахты, €29 млрд — общественный транспорт и капитальное строительство, €10 млрд — городское строительство.

Плюс $1,3 трлн в мировой ВВП

Отдача от новых технологий будет расти по мере увеличения 5G-рынка. В перспективе 2030 года PwC оценивает вклад технологий 5G в мировой ВВП в €1,3 трлн — эта впечатляющая цифра будет достигнута благодаря появлению новых приложений для сферы здравоохранения, ЖКХ, потребительских и медийных услуг, промышленного производства и финансовых услуг.

Вклад технологий 5G в мировой ВВП по отраслям к 2030 году (доллары США) Источник: отчет The global economic impact of 5G аналитической компании PwC

Магия технологии 5G заключается в невозможной ранее эффективности и продуктивности. Дело в том, что пятое поколение мобильной связи — это не просто улучшенная версия четвертого или Wi-Fi 6. По сравнению с современными сетями 5G не только дает прирост скорости в 100 раз и в 1000 раз большую емкость, но и обеспечивает очень высокую надежность соединения, низкие задержки и меньшее энергопотребление. При этом можно подключить множество устройств одновременно — и на улице, и внутри зданий. Это широкое покрытие с очень высокими скоростями передачи данных, на базе которого можно создавать самые разные сценарии и использовать уникальные возможности технологий искусственного интеллекта, расширенной реальности, граничных вычислений и интернета вещей на благо общества и с целью развития бизнеса.

России нужно ускориться

На этом фоне Россия выглядит бледно: в стране не решен вопрос с частотами, поэтому операторы просто не могут разворачивать коммерческие сети и предлагать услуги пользователям, бизнесу и обществу. Несколько лет назад Россия добилась огромных преимуществ в области технологий 4G — практически по всей стране создано качественное покрытие, ставшее хорошей платформой для развития российских технологических гигантов, таких как «Сбер», «Яндекс» и «ВКонтакте». Сейчас важно не упустить время и использовать все возможности для дальнейшего экономического развития.

Тем более что технологии 5G — это перспективная платформа, позволяющая вывести на новый уровень отрасли, в которых Россия имеет преимущества. Автоматизация и цифровизация предприятий, занимающихся добычей нефти и газа, повышает производительность и безопасность труда, а также сглаживает экологические последствия производственной деятельности. Специфика бизнеса этих компаний — работа в сложных условиях в отдаленных районах с ограниченным покрытием сотовой связью. Поэтому предприятиям нужны собственные сети — с высокими скоростями, качественной защитой передаваемых данных и эффективным энергопотреблением. На их основе можно развернуть любые, даже самые требовательные сценарии с использованием передовых технологий виртуализации и искусственного интеллекта. Совместное исследование Ericsson, Komatsu, Epiroc и Arthur D. Little свидетельствует о том, что инвестиции в различные сценарии на базе технологий 5G для добывающей отрасли окупятся в срок от двух до семи лет, а при совместном применении — всего за три года.

«Цифровизация производственного и энергетического сектора необходима российским компаниям для конкурентоспособности на мировом рынке. На оборудовании Ericsson уже развернуты сотовые сети „Сибура“, КАМАЗа, „Газпромнефти“ и „Полиметалла“- правда, все они пока работают на базе технологий 4G. Крупнейшие российские промышленные предприятия обращаются к нам с запросами о развертывании 5G — это свидетельствует о наличии спроса на передовые технологии связи. Наши партнеры-операторы также готовы развертывать новые технологии и создавать перспективные услуги 5G для предприятий. Главное препятствие сейчас — нерешенность частотного вопроса, и эту проблему нужно решить безотлагательно», — говорит президент компании Ericsson в России Себастиан Толстой.

Российские предприниматели хотят 5G

Согласно утвержденной российским правительством дорожной карте, основные мероприятия по развертыванию нового оборудования и сетей намечены на 2021–2024 годы. Это означает, что коммерческий запуск 5G в России может состояться лишь в 2024 году. Важный момент, грозящий обернуться серьезной проблемой, — стремление правительства строить сети 5G на российском оборудовании, которое еще только предстоит создать, равно как и необходимые для его функционирования программные решения.

В марте 2021 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил председателя правительства Михаила Мишустина «создать регуляторные условия и принять меры, направленные на поддержку организации и функционирования индустриальных полигонов и „пилотных“ зон сетей связи 5G в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в том числе с возможностью ограниченного опытного использования оборудования зарубежного производства до момента создания и сертификации аналогичных отечественных решений». Под «полигонами» понимаются зоны, в которых будут разрабатываться и тестироваться новые цифровые решения как на иностранном, так и на российском оборудовании.

В России нет опыта разработки и производства коммерческого оборудования для мобильных сетей связи в стандартах 2G, 3G, 4G, и это значит, что для вывода на рынок коммерческих образцов 5G-оборудования может потребоваться 5–6 лет напряженной работы целой экосистемы компаний. За это время Россия безнадежно отстанет не только от стран-лидеров, но и от стран с консервативной стратегией. Технологии 5G станут основой для восстановления и дальнейшего роста экономик ведущих стран мира. России не стоит затягивать решение вопроса распределения частот для сетей 5G, и нужно взвешенно подойти к оценке внутренних возможностей для разработки оборудования, не отказываясь от опыта и уже готовых проверенных решений иностранных производителей.