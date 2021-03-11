Первый матч «Локомотива» и ЦСКА в серии плей-офф КХЛ пройдет в Москве

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив», вышедший во второй раунд плей-офф КХЛ проведет первый матч новой серии до четырех побед с ЦСКА на выезде. Игра состоится в Москве 17 марта.

Расписание матчей серии второго раунда между «Локомотивом» и ЦСКА опубликовано на сайте ярославского клуба. Вторая встреча также пройдет в Москве 19 марта. Третий и четвертый матч назначены на 21 и 23 марта в Ярославле. Серия проводится до четырех побед. В случае необходимости дополнительные матчи пройдут 25 марта в Москве, 27 марта в Ярославле и 29 марта в Москве.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» в серии матчей с финским клубом «Йокерит» выиграл со счетом 4:0. С таким же результатом ЦСКА победил в серии с московским «Спартаком».

Антон Антонов