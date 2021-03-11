ВТБ привлекает в валюте

С февраля банк ВТБ начал продажу на Московской бирже уникального инструмента – субординированных облигаций. К приобретению предлагается сразу четыре выпуска бумаг с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, размер первого купона по флоутеру — SOFR + 4,5% годовых в долларах и EURIBOR + 4,15% годовых в евро. Размещение выпусков продлится до 24 марта текущего года включительно.

Основное новшество бумаги – ее привязка к курсу доллара и евро, что позволяет защитить свои сбережения от риска колебания валютных курсов, при сохранении доходности на уровне, который демонстрируют рублевые депозиты. При этом валютные депозиты в банках дают сейчас доходность менее 1%, а облигации такого эмитента как ВТБ отличаются крайней надежностью, не меньшей, чем депозит в крупном банке.

Все это в комплексе обеспечило большую популярность бумагам – по итогам первого месяца продаж было продано бумаг более чем на 42 млрд руб., из которых большую часть купили клиенты Private Banking. Порог входа для покупки нового выпуска субординированных облигаций ВТБ достаточно высок. Он составляет $150 тыс. или 125 тыс. евро. Впрочем, одновременно с этим размещением для клиентов-квалифицированных инвесторов доступно приобретение паев фонда с активами на базе субординированных выпусков. В этом случае минимальный порог входа составляет уже 500 тыс. рублей. Это делает облигации доступными для более широкого круга инвесторов.

По результатам размещения наибольший интерес инвесторов вызвали бумаги с фиксированным купоном. «Мы наблюдаем укрепление тенденции активного вовлечения VIP-клиентов в инвестирование с целью сохранения и приумножения своего капитала. Наш инвестиционный портфель за 2020 год увеличился более чем на 70% и сейчас превышает 1,2 трлн руб. Этому способствует как новая модель продаж, так и выпуск инструмента, способного удовлетворить даже инвестора с консервативным риск-профилем. Объем продаж субординированных облигаций на текущий момент отвечает нашим ожиданиям, поскольку они обеспечивают большую доходность по сравнению с депозитами. Сейчас ставки по валютным депозитам находятся на достаточно низком уровне, а вложения в корпоративные евробонды или суверенные еврооблигации РФ не всегда позволяют обеспечить желаемый уровень доходности. Поэтому субординированные облигации ВТБ являются оптимальным инструментом для инвестирования части валютных накоплений»,— говорит старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Новая бумага обладает очень интересной конкурентной характеристикой. Она содержит дополнительную премию в размере около 1% годовых, по отношению к рыночным бенчмаркам. Это обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5 с половиной лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.

Гибкая работа с клиентами и расширение продуктовой линейки дает свои результаты. ВТБ остается одним из признанных лидеров на рынке Private Banking. За последние три года инвестиционный портфель этого направления банка увеличился более чем в пять раз демонстрируя наличие стабильного интереса VIP-клиентов к инвестированию.

«В 2018 году мы разработали, а в 2019 году внедрили умную модель продаж инвестиционных продуктов, которая основана на индивидуальных стратегиях, оценке инвестиционных ожиданий и отношения к риску. За 2020 год более полутриллиона рублей было направлено в инвестиционные продукты. Такая динамика роста показывает, что клиенты доверяют нам все больше и больше средств на формирование и наращивание своего инвестиционного портфеля. За те же последние 3 года доля инвестиционных продуктов в общем портфеле увеличилась более чем в 2 раза. Для нас это показатель доверия нашей профессиональной экспертизе»,— комментирует Дмитрий Брейтенбихер.

Доверие лучше всего демонстрируют цифры: за последние три года произошел двукратный рост количества обсуживающихся в категории Private Banking в ВТБ клиентов, портфель средств под управлением вырос с 1,3 до 2,7 трлн руб.