Барнаульскую школу проверят после заболевания учащихся гастроэнтеритом и ОРВИ

В Алтайском крае управление Роспотребнадзора начало проверку барнаульской школы №128 после многочисленных случаев заболевания детей. Ведомство проведет исследование проб воды, продуктов и смывов с поверхностей. Мэрия Барнаула также направила в школу специальную комиссию.

Предварительно учащимся поставили диагнозы – ОРВИ, расстройство желудочно-кишечного тракта и гастроэнтерит, среди симптомов – температура, рвота и расстройство желудка. «За несколько дней в школу не явились около 140 человек (всего обучается 1738), диагнозы гастроэнтерит и ОРВИ подтвердили у десятерых», - сказали в мэрии, отметив, что если число заболевших будет расти, то некоторые классы закроют на карантин.

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», в Красноярске возбудили три уголовных дела после отравления учащихся в 25 школах: за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и халатности. По данным управления Роспотребнадзора в регионе, возбудителем иерсиниозной инфекции стали сырые овощи. Всего был зарегистрирован 91 такой случай.

Юлия Сасевич