Большая часть татарстанцев не планирует прививаться от COVID-19 — исследование Около 57% опрошенных жителей республики выступили против вакцинации

Большинство опрошенных респондентов в Татарстане (57%) не намерено делать прививки от коронавируса. Исследование провели специалисты агентства «ПромРейтинг».

18,6% опрошенных жителей республики заявили, что находятся в данный момент в раздумьях по поводу вакцинации от коронавируса, еще 8,2% планируют сделать прививки позже, 5,7% татарстанцев уже сделали это, 4,2% намерены сделать в ближайшее время, 3,2% затруднились ответить, а оставшиеся 3% готовы пойти на это только в случае ухудшении ситуации с COVID-19.

Порядка 60% опрошенных татарстанцев осведомлены о месте и способе получения вакцины от COVID-19, еще 10% плохо представляют себе эти данные, 22,3% вообще не владеют такой информацией, еще 6% затруднились ответить.

30,3% опрошенных жителей Татарстана отметили, что, скорее всего, переболели коронавирусом, 23,2% заявили, что не заражались инфекцией, 18,4% уверены, что перенесли COVID-19, 14,1% затруднились ответить, а 14% считают, что не болели.

Отмечается, что опрос провели с 8 февраля по 9 марта методом онлайн-анкетирования среди пользователей из Татарстана. В нем участвовали 600 случайных респондентов.

"Ъ-Казань"