За долги у жителя Ярославля арестовали внедорожник Mercedes

В Ярославле у местного жителя, задолжавшего более 300 тыс. руб. по кредиту, судебные приставы арестовали автомобиль Mercedes, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

По информации пресс-службы, в отношении неплательщика было возбуждено исполнительное производство о взыскании автомобиля Mercedes с его последующей реализацией на публичных торгах. Для исполнения производства, автомобиль должника объявили в розыск.

«В ходе проведенных розыскных мероприятий удалось установить местонахождение залогового имущества. Должник хранил автомобиль на одной из придомовых стоянок, сняв с него регистрационные номера»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что автомобиль был описан и перемещен на специализированную стоянку. Суд определил первоначальную стоимость автомобиля в 500 тыс. руб.

В пресс-службе также уточнили, что в случае погашения задолженности в установленный законом срок, мужчина может вернуть свое имущество. В случае неоплаты, автомобиль будет передан на торги.

Дарья Сабаева