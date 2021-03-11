В Саратовской области разработают план по снижению числа ДТП

В Саратовской области с начала года в ДТП погибли 29 человек. Об этом в своем Instagram написал вице-губернатор – председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Статистику по авариям обсудили на постоянно действующем совещании в начале недели, по итогам которого было принято решение разработать план по снижению числа ДТП. Его разработкой в соответствии с поручением господина Бусаргина займется областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Ему и другим профильным ведомствам предстоит проанализировать все случаи ДТП с 2017 года, определить места их концентрации. Особое внимание будет уделено дорогам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Марина Ковалева